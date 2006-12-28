Пеп Гвардиола: «Нет оснований думать о чемпионской гонке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после поражения от «Вулверхэмптона» (2:3) в 19-м туре АПЛ.

«Очень тяжело 80 минут играть 10 на 11, это вызов. Мы не смогли удержать результат.

Нужно думать о следующей игре и о том, как выиграть свои матчи. Нереалистично думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль». Через 48 часов у нас другая игра.

Мы не смогли защищаться в конце, они бились невероятным образом, носились до последней минуты. Могли избежать голов.

Они [мои игроки] не чувствуют сожаления, они сделали все, чтобы защитить результат».

О ВАР

«Я не видел. Лучше о ВАР не говорить».

Об отставании от «Ливерпуля»

«Оно уже давно велико. Нет оснований думать о чемпионской гонке. Мне уже давно задают этот вопрос, ответ все тот же», – сказал Гвардиола.

«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 13-очковым отрывом и матчем в запасе