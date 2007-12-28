«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 13-очковым отрывом и матчем в запасе

В чемпионате Англии завершился первый круг.

По итогам первой части сезона в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», набравший 52 очка. «Красные» имеют еще один матч в запасе, поскольку игру с «Вест Хэмом» перенесли на январь из-за клубного чемпионата мира.

В заключительном матче первого круга «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» (2:3) и занимает 3-е место, набрав 38 очков. Отставание от составляет 14 баллов.

Второе место занимает , у них 39 набранных очков. Отставание от мерсисайдцев – 13 баллов.