«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 13-очковым отрывом и матчем в запасе

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лестер Футбол

В чемпионате Англии завершился первый круг.

По итогам первой части сезона в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», набравший 52 очка. «Красные» имеют еще один матч в запасе, поскольку игру с «Вест Хэмом» перенесли на январь из-за клубного чемпионата мира.

В заключительном матче первого круга «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» (2:3) и занимает 3-е место, набрав 38 очков. Отставание от «Ливерпуля» составляет 14 баллов.

Второе место занимает «Лестер», у них 39 набранных очков. Отставание от мерсисайдцев – 13 баллов.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья