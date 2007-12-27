Чемпионат России. Трусова, Косторная, Щербакова, Медведева и Туктамышева выйдут на лед с короткими программами

27 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени (27 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

Третья разминка

12. Анастасия Грачева

13. Ксения Синицына

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске