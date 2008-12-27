Дзюба, Халк, Вагнер, Головин, Акинфеев и Вернблум вошли в сборную 10-летия в РПЛ

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Российская Премьер-лига представила символическую сборную десятилетия.

Состав команды выбрали болельщики, голосовавшие в официальном инстаграме РПЛ.

Сборная десятилетия РПЛ: Акинфеев – Жирков, Игнашевич, Иванович, Фернандес – Данни, Халк, Головин, Вернблум – Дзюба, Вагнер Лав.

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