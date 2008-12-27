Российская Премьер-лига представила символическую сборную десятилетия.

Состав команды выбрали болельщики, голосовавшие в официальном инстаграме РПЛ.

Сборная десятилетия РПЛ: Акинфеев – Жирков, Игнашевич, Иванович, Фернандес – Данни, Халк, Головин, Вернблум – Дзюба, Вагнер Лав.

⭐ Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!



📲 В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea