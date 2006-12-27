«Зенит» окажет юридическую помощь болельщику Артуру Данилову, осужденному за драку с сотрудником ОМОНа.
Данилов в конце ноября был признан виновным в применении насилия к представителю власти. Его приговорили к году и 8 месяцам колонии-поселения.
Руководство «Зенита» по итогам встречи с болельщиками приняло решение предоставить опытного адвоката Данилову, сообщает объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона».
Апелляционная комиссия назначила новое слушание в суде. Заседание пройдет 14 января.
Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»