«Зенит» предоставил адвоката фанату, осужденному за драку с сотрудником ОМОНа

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«Зенит» окажет юридическую помощь болельщику Артуру Данилову, осужденному за драку с сотрудником ОМОНа.

Данилов в конце ноября был признан виновным в применении насилия к представителю власти. Его приговорили к году и 8 месяцам колонии-поселения.

Руководство «Зенита» по итогам встречи с болельщиками приняло решение предоставить опытного адвоката Данилову, сообщает объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона».

Апелляционная комиссия назначила новое слушание в суде. Заседание пройдет 14 января.

Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»

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