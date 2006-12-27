«Динамо» договорилось о трансфере Скопинцева за 4,4 млн евро («СЭ»)

«Динамо» близко к покупке защитника Дмитрия Скопинцева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сделку могут закрыть до Нового года. По данным источника, между клубами достигнута договоренность. «Краснодар» согласен на ту же сумму, которую потратил на покупку защитника у «Ростова» прошлой зимой, – 4,4 миллиона евро.

Осталось лишь уладить детали по личному контракту со Скопинцевым, но и здесь стороны постепенно находят контакт.

Скопинцев закончил динамовскую академию, выступал за молодежную команду бело-голубых, откуда перешел в «Зенит». После этого он играл за молодежную команду «Лейпцига», австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

Статистику Скопинцева можно посмотреть здесь.