Поражения ЦСКА и «Ак Барса», Азмун – 91-й в рейтинге Marca, потолки зарплат в Китае и другие новости утра

1. КХЛ. ЦСКА уступил московскому «Динамо», «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Трактор» в гостях победил «Авангард». Таким образом, «Динамо» прервало 6-матчевую победную серию ЦСКА, а «Ак Барс» проиграл 6 из 9 последних матчей. Все результаты дня – тут.

2. Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca. Он на 91-м месте.

3. В Китае ввели потолки зарплат: 3 млн евро – для иностранца, 1,29 млн – для местного, 38 тысяч – для молодого.

4. «Ливерпулю» разрешили сыграть с нашивкой победителей клубного ЧМ один матч – с «Вулверхэмптоном». Ранее АПЛ была против.

Но до «Вулвс» еще надо дожить, а сегодня, в боксин дэй, «Ливерпуль» играет в гостях с идущим вторым «Лестером». В октябре на «Энфилде» был огненный финал с пенальти и победным голом Милнера на 95-й минуте. Дома команда Брендана Роджерса не проигрывает 11 матчей во всех турнирах, но вот с «красными» статистика не очень: 4 поражения и ничья в 5 последних матчах. При этом букмекеры осторожно оценивают шансы «Ливерпуля» и дают неплохой кэф, так что держите 1000 рублей на ставку бесплатно – возможно, это шанс заработать!

5. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев встретился с активом фанатов клуба. Присутствовал Игонин, который позже рассказал, что руководство клуба «поддержит дальнейшие ходы активных фанатских движений».

6. «Барселона» выделила 75 млн евро на трансферы. Смогут потратить больше, если кого-то продадут. В планах на 2020-й – купить по игроку в каждую линию.

7. Трансферы. Нападающий «Атлетико» Эдинсон Кавани согласовал с «Атлетико» контракт на 12 млн евро в год. «Реал» решил вернуть Мартина Эдегора из «Сосьедада» летом и не продлит аренду Ашрафа Хакими в «Боруссии». «Динамо» интересуется форвардом сборной Словакии Божеником.

8. НБА объявила о начале голосования на Матч всех звезд-2020.

9. Аварии пилота «Торо Россо» и «Ред Булл» Алекса Албона обошлись командам в 4,4 миллиона евро, Квят в пятерке самых аккуратных пилотов сезона-2019, а возглавил рейтинг Карлос Сайнс.

10. Минспорта выделило 1,3 млрд рублей на закупку экипировки для российских олимпийских команд.

11. Некоторые статистические итоги 2010-х: экс-защитник «Локо» Марко Баша – лидер по проценту выигранных единоборств в лигах топ-5, ван Дейк – 2-й; форвард «Реала» Карим Бензема – третий после Месси и Роналду по голам и ассистам в Ла Лиге за 10 лет.

12. Президент РФ Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади и забросил больше половины шайб своей команды. Угадайте, какая команда победила.

Цитаты дня.

Александр Кержаков: «Петербуржцы везде на руководящих постах, не только в футболе. Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?»

Навка о Загитовой: «Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом»

Рафаэль Надаль: «Нельзя сравнивать меня с Роналду, а Федерера – с Месси»

Эдгард Запашный: «Раз ОМОН на стадионах, значит, есть угроза беспорядков. Этого нет на баскетболе, волейболе»

Обухов о задержке зарплаты в «Кубани»: «Выставил BMW на «Авито». Первый звонок: «Обмен на зерно интересует?»