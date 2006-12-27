Видаль согласовал контракт с «Интером» до 2022 года

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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль готов перейти в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, чилиец согласовал с «нерадзурри» контракт до 2022 года.

Теперь «Интеру» нужно договориться с «Барселоной» об условиях трансфера. Ранее сообщалось, что миланцы предложили 12 млн евро за игрока, «Барса» же хочет получить порядка 20 миллионов.

La Gazzetta dello Sport также сообщает, что каталонская команда запрашивала информацию о хавбеке «Интера» Стефано Сенси.

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