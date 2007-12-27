Александр Емельяненко — брату: «Продолжай молиться своему богу мамоне. Забудь меня, Федот»

Боец Александр Емельяненко ответил старшему брату Федору после того, как тот назвал его «мертвым».

«На просторах интернета мой старший брат Федот давал интервью и заживо меня похоронил. Меня все задают вопрос, как вы на это отреагируете, Александр?

Как я могу на это отреагировать? Что я ему скажу? Пусть сходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем.

Вообще хочу сказать тебе, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя после твоих слов не существует. И я, и мама, и старшая сестра, и младший брат, прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле.

Продолжай молиться своему богу мамоне. Забудь меня, Федот», – сказал Емельяненко-младший.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 27 Дек 2019 в 3:21 PST

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Федор Емельяненко: «Брат для меня мертв»