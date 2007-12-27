⚡ Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России, Степанова и Букин – 2-е

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27 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске танцевальные дуэты представили произвольные танцы. Итоговую победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин – 2-е.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 220,74

2. Александра Степанова – Иван Букин – 219,72

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 197,73

4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 189,10

5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 186,81

6. Софья Шевченко – Роман Еременко – 181,67

7. Софья Евдокимова – Егор Базин – 180,68

8. Ксения Конкина – Павел Дрозд – 176,21

9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 175,67

10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 154,28

11. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко – 141,17

12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 140,58

13. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 138,69

14. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский – 115,73

Произвольный танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 132,59

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 132,31

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 120,35

4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 115,43

5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 112,83

6. Софья Шевченко – Роман Еременко – 111,19

7. Софья Евдокимова – Егор Базин – 109,26

8. Ксения Конкина – Павел Дрозд – 107,17

9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 105,33

10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 96,75

11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 86,45

12. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко – 85,91

13. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 84,70

14. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский – 75,66

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Там выступят Трусова, Щербакова, Синицина и Кацалапов

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