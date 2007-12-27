⚡ Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России, Степанова и Букин – 2-е

27 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске танцевальные дуэты представили произвольные танцы. Итоговую победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин – 2-е.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 220,74
2. Александра Степанова – Иван Букин – 219,72
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 197,73
4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 189,10
5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 186,81
6. Софья Шевченко – Роман Еременко – 181,67
7. Софья Евдокимова – Егор Базин – 180,68
8. Ксения Конкина – Павел Дрозд – 176,21
9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 175,67
10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 154,28
11. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко – 141,17
12. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 140,58
13. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 138,69
14. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский – 115,73
Произвольный танец
1. Александра Степанова – Иван Букин – 132,59
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 132,31
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 120,35
4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 115,43
5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 112,83
6. Софья Шевченко – Роман Еременко – 111,19
7. Софья Евдокимова – Егор Базин – 109,26
8. Ксения Конкина – Павел Дрозд – 107,17
9. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов – 105,33
10. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 96,75
11. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 86,45
12. Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко – 85,91
13. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 84,70
14. Елизавета Пасечник – Егор Колосовский – 75,66
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Там выступят Трусова, Щербакова, Синицина и Кацалапов