РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что сегодня организация направила во Всемирное антидопинговое агентство ( ) уведомление о несогласии с санкциями.

«Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора , перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике», – сообщил Ганус.

9 декабря Исполком согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял санкции в отношении России из-за изменений данных в Московской лаборатории.

лишилось статуса, в ближайшие четыре года чистые российские спортсмены на крупных турнирах смогут выступать только в нейтральном статусе, страна также лишилась права проведения главных международных стартов.

24 декабря на внеочередном общем собрании членов РУСАДА единогласно было принято решение о несогласии с санкциями. После получения уведомления WADA сообщит о несогласии российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS), который откроет дело.

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