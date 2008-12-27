🔴Вратарь «Ман Сити» Эдерсон удален на 12-й минуте за фол последней надежды. Браво вышел вместо Агуэро

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон получил красную карточку в матче 19-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:0, первый тайм).

Бразилец удален на 12-й минуте за фол последней надежды на форварде Диогу Жоте. Эдерсон сбил нападающего перед штрафной, когда португалец прокинул мяч мимо голкипера и мог выбежать к пустым воротам.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола был вынужден сделать замену – поле покинул форвард Серхио Агуэро, его заменил вратарь Клаудио Браво.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.