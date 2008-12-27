Голливудский композитор Ханс Циммер запишет музыку для «Краснодара» (Sport24)

Известный композитор Ханс Циммер по заказу запишет титульную музыку, сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Для чего именно будет использоваться музыка, не уточняется.

Циммер – знаменитый голливудский композитор, написавший музыку для более чем 150 фильмов («Человек дождя», «Лучше не бывает», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и другие). Он также написал музыку для заставки ЧМ-2018 в России.

Циммер – лауреат премии «Оскар», 2-кратный лауреат премии «Золотой глобус» и 3-кратный лауреат «Грэмми».