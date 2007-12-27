Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о своем отношении к чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Думаю, у Фергюсона нет никаких шансов против Хабиба.

Почему в России многие болеют за Конора, а не Нурмагомедова? Завидуют, появляется злоба и симпатии к соперникам. Хабиб — гордость России. Ты должен болеть за своего соотечественника, а не за человека из другой страны, который не уважает не то что Хабиба, а, наверное, вообще никого.

Я видел выступление Конора в Москве. Прилетел в нашу страну и плохо высказывался о целом народе. Надо было в тот же момент выгнать оттуда.

Почему Хабиб не выносит на бой флаг? Он же сам объяснял: мало выходить с флагом, надо делать это достойно, представлять свою страну. Можно носить, как Конор, флаг Ирландии, и при этом бить пенсионеров, говорить оскорбительные слова. Это неправильно.

Хабиб хорош в своих сильных сторонах, это борьба. Если будешь драться с кем-то, не будешь же только стоять, задача — победить. А что это скучно… Побеждает-то кто? У кого рекорд 28:0? Пусть Хабиба хоть кто-то положит», – считает Сулейманов.

18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249 Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном.

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