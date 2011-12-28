Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ второй год подряд

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ-2020 в Сент-Луисе. 

34-летний россиянин заявил, что нуждается в отдыхе и поэтому пропустит мероприятие второй год подряд. В прошлом году он не поехал на Матч звезд в Сан-Хосе. 

Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона в третий раз подряд. Всего за карьеру он принял участие в семи Матчах звезд. 

«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах.

Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год – это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды. 

Конечно, не хочется пропускать один матч из-за этого, но правила есть правила», – сказал Овечкин. 

Согласно правилам, из-за этого решения Овечкин должен будет пропустить один матч в регулярном чемпионате.

Это будет либо последняя игра «Кэпиталс» до перерыва (против «Айлендерс» 18 января), либо их первая игра после перерыва (против «Монреаля» 27 января).

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