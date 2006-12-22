«Ливерпуль» взял клубный ЧМ, Анчелотти принял «Эвертон», победы «Ман Сити», «Барсы» и «Лейпцига», Лебедев проиграл Мчуну и другие новости утра

1. «Ливерпуль» победил «Фламенго» и впервые выиграл клубный чемпионат мира. Это 3-й трофей Юргена Клоппа в английском клубе и 47-й – для мерсисайдцев. Лучшим игроком турнира был признан форвард «красных» Мохамед Салах.

2. Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Контракт рассчитан на 4,5 года.

3. «Манчестер Сити» победил «Лестер» (3:1) и отстает от «Ливерпуля» на 11 очков (у Клоппа матч в запасе), «Арсенал» и «Эвертон» голов не забили. Все результаты игрового дня – здесь.

Сегодня Жозе Моуринью выведет свой «Тоттенхэм» против «Челси»» Фрэнка Лэмпарда. У «синих» 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ, Жозе никогда не проигрывал дома бывшим клубам (12 побед и 1 ничья), а «шпоры» выиграли 4 из 5 матчей чемпионата под его руководством. Игра обещает быть жаркой, зарядить на нее можно без всякого риска: ловите 100 рублей на ставку бесплатно!

4. «Барселона» разгромила «Алавес» (4:1) и сохранила лидерство в Ла Лиге. Результаты остальных матчей – тут.

Лео Месси вышел на 1-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги, у него 13 голов в 12 матчах. Кроме того, он забил 50+ голов за год в клубе и сборной в 9-й раз за последние 10 лет.

5. КХЛ. «Авангард» победил «Салават Юлаев», «Ак Барс» проиграл «Сибири». У омичей 4 победы над «Салаватом» в 4 встречах этого сезона. «Салават» проиграл 8 из 10 последних матчей и опустился на 6-е место на Востоке. Все результаты дня – тут.

6. «РБ Лейпциг» благодаря победе на «Аугсбургом» выиграл 1-й круг Бундеслиги, опередив гладбахскую «Боруссию» на 2 очка, «Баварию» – на 4. Мюнхенцы свой матч с «Вольфсбургом» также выиграли, а вот «Гладбах» не смог на выезде забить «Герте». Все результаты дня – здесь.

7. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл гонку преследования во французском Анси, россиянин Александр Логинов – 13-й. В женском пасьюте победила норвежка Тириль Экхофф, россиянка Лариса Куклина – 14-я.

8. «Интер» забил 4 мяча «Дженоа» и вернулся на 1-е место в Серии А. Результаты всех матчей дня – тут.

9. Следственный комитет РФ заявил, что Григорий Родченков намеренно вносил изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории. Говорят, есть доказательства. WADA не приняло во внимание это заявление.

10. «Монако» Головина забил 5 мячей «Лиллю», «ПСЖ» разгромил «Амьен».

11. НХЛ. Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой», Кучеров забил 200-й гол в лиге, Дадонов забросил 13-ю шайбу в сезоне. Другие результаты – здесь.

12. Французский лыжник Люка Шанава победил в коньковым спринте на этапе Кубка мира в Поклюке, Федерико Пеллегрино – 2-й, Глеб Ретивых выбыл в полуфинале.

13. НБА. «Сан-Антонио» уступил «Клипперс», «Финикс» принимает «Хьюстон». Остальные результаты – здесь.

14. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подписал новый контракт с клубом до 2022 года.

15. ЦСКА хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Илью Шкурина. Агент опровергает.

16. Рафаэль Надаль обыграл Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби. Третье место занял Новак Джокович, победив Карена Хачанова.

17. Российский боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей и объявил о завершении карьеры.

18. У защитника «Аякса» Дэйли Блинда диагностирован миокардит. Игрок пропустит зимние сборы.

19. UFC Пусан: Корейский Зомби нокаутировал Фрэнки Эдгара, Оздемир победил Ракича и другие результаты.

20. Бывший борец и двукратный чемпион мира Виктор Лебедев сломал челюсть подчиненному. Сейчас он депутат и гендиректор нефтегазовой компании.🤷

Цитаты дня.

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