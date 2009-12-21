Уткин о Зозуле: «У него на лбу написано «мудак», а на пальцах – «конченный»

Известный спортивный комментатор высказался относительной оскорблений форварда «Альбасете» Романа Зозули фанатами .

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии (со счетом 14:88 на табло – прим. Sports.ru) на лбу крупными буквами написано «Я МУДАК».

А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано КОНЧЕНЫЙ, как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное.

Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот», – сказал Уткин.

Число 18 имеет нацисткий подтекст, поскольку инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая – H.

Цифра 88 тоже имеет нацисткий подтекст, поскольку обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите.

Фанаты «Райо»: «Зозуля, ты – нацист. Впервые матч в Испании остановлен из-за правды»

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили

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