Хартли сообщил, что подписал новый контракт с «Авангардом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что подписал новый контракт с клубом.
«Подписание нового контракта – важное событие для меня. Мне нравится работать в «Авангарде».
Раньше, когда меня звали пять-шесть клубов КХЛ, я даже не слушал эти предложения.
Теперь, поработав здесь, я проникся работой в КХЛ, это отличная лига, и жизнью в России – в ней нет ничего неправильного. Мне нравится работать в клубе с этим руководством, с этим штабом, этими игроками.
Семья дала мне зеленый свет на подписание контракта ,так что переговоры были короткими. Теперь надо выигрывать матчи», – сказал Хартли.
Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. Впервые с 2012 года он вывел команду в финал Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (0-4).
В этом сезоне омский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции.