Хартли сообщил, что подписал новый контракт с «Авангардом»

Главный тренер Боб Хартли заявил, что подписал новый контракт с клубом.

«Подписание нового контракта – важное событие для меня. Мне нравится работать в .

Раньше, когда меня звали пять-шесть клубов , я даже не слушал эти предложения.

Теперь, поработав здесь, я проникся работой в , это отличная лига, и жизнью в России – в ней нет ничего неправильного. Мне нравится работать в клубе с этим руководством, с этим штабом, этими игроками.

Семья дала мне зеленый свет на подписание контракта ,так что переговоры были короткими. Теперь надо выигрывать матчи», – сказал Хартли.

Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. Впервые с 2012 года он вывел команду в финал Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (0-4).

В этом сезоне омский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции.