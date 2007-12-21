WADA не приняло во внимание заявление Следственного комитета о том, что Родченков менял базу данных Московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало заявление Следственного комитета России о том, что бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков намеренно вносил изменения в базу данных LIMS.

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – заявили в пресс-службе организации.

Ранее Исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию отстранить Россию от крупных международных стартов на 4 года и лишить страну права проведения больших турниров. Причиной стал тот факт, что российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.

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