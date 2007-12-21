Баннер фанатов «Альбасете» на игре с «Эльче»: «Мы все – Зозуля»

Фанаты «Альбасете» поддержали форварда команды Романа Зозулю, в адрес которого болельщики «Райо Вальекано» скандировали оскорбления, называя его «####### нацистом».
Во время матча между «Альбасете» и «Эльче» на трибунах появился баннер «Мы все – Зозуля».
Кроме того, на 10-й минуте (Зозуля играет за «Альбасете» под 10-м номером – прим. Sports.ru) фанаты скандировали его имя.
Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили
Роман Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»
La afición del Alba con Roman Zozulia pic.twitter.com/wJ0IIiaX34— COPE Albacete (@COPE_Albacete) December 21, 2019