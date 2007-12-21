Баннер фанатов «Альбасете» на игре с «Эльче»: «Мы все – Зозуля»

Фанаты поддержали форварда команды Романа Зозулю, в адрес которого болельщики «Райо Вальекано» скандировали оскорбления, называя его «####### нацистом».

Во время матча между «Альбасете» и на трибунах появился баннер «Мы все – Зозуля».

Кроме того, на 10-й минуте (Зозуля играет за «Альбасете» под 10-м номером – прим. Sports.ru) фанаты скандировали его имя.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили

Роман Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»