Денис Лебедев объявил о завершении карьеры: «Не вижу больше смысла. Зачем? Людей посмешить?»

Теги первый тяжелый вес Денис Лебедев бокс Табисо Мчуну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей», – сказал Лебедев.

Лебедев уже уходил из бокса летом нынешнего года, но принял решение возобновить карьеру ради боя против Табисо Мчуну. Сегодня россиянин проиграл ему в Красноярске единогласным решением судей.

😰 Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей

Денис Лебедев снова возобновляет карьеру – подерется с Мчуну. Кажется, это ошибка

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