Денис Лебедев объявил о завершении карьеры: «Не вижу больше смысла. Зачем? Людей посмешить?»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей», – сказал Лебедев.
Лебедев уже уходил из бокса летом нынешнего года, но принял решение возобновить карьеру ради боя против Табисо Мчуну. Сегодня россиянин проиграл ему в Красноярске единогласным решением судей.
😰 Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей
Денис Лебедев снова возобновляет карьеру – подерется с Мчуну. Кажется, это ошибка