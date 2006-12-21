Денис Лебедев объявил о завершении карьеры: «Не вижу больше смысла. Зачем? Людей посмешить?»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей», – сказал Лебедев.

Лебедев уже уходил из бокса летом нынешнего года, но принял решение возобновить карьеру ради боя против Табисо Мчуну. Сегодня россиянин проиграл ему в Красноярске единогласным решением судей.

😰 Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей

Денис Лебедев снова возобновляет карьеру – подерется с Мчуну. Кажется, это ошибка