Следственный комитет РФ обладает информацией о том, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории вносил изменения в базу данных LIMS.

Об этом сообщается в официальном заявлении представителя СК РФ Светланы Петренко.

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям Всемирного антидопингового агентства ( в январе этого года.

СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности (аутентичности), а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов», – говорится в заявлении.

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова

20 вопросов про допинг и базу данных, на которые Россия (никогда?) не ответит

Россию забанили в спорте на 4 года, две Олимпиады без флага и гимна, никаких топ-турниров дома