НБА. «Сан-Антонио» – «Клипперс», «Финикс» примет «Хьюстон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей.

«Сан-Антонио» дома сыграет с «Клипперс» Ленарда. «Финикс» примет Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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