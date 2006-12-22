НБА. «Сан-Антонио» – «Клипперс», «Финикс» примет «Хьюстон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Сан-Антонио» дома сыграет с «Клипперс» Ленарда. «Финикс» примет «Хьюстон» Хардена.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 01.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Розир (29), Грэм (22), Бриджес (8), Батюм (5), Бийомбо (2) – старт; Зеллер (13 + 8 подборов), Коди Мартин (11), Монк (10), Марв. Уильямс (7).
- Дата проведения
- 22 декабря, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Динуидди (20), Харрис (9), Темпл (8), Принс (8), Куруц (6), Джордан (5), Аллен (4), Луваву-Кабарро (0), Чендлер (0).
- Дата проведения
- 22 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 22 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Браун (0), Кеннард (0), Снелл (0), М-ф Моррис (0), Драммонд (0).
- Чикаго
- Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Картер (0).
- Дата проведения
- 22 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Пэйтон (0), Барретт (0), М-с Моррис (0), Рэндл (0), Гибсон (0).
- Милуоки
- Дивинченцо (0), Миддлтон (0), Ильясова (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).
- Дата проведения
- 22 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 22 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 22 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 22 декабря, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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