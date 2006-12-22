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    НБА. «Сан-Антонио» – «Клипперс», «Финикс» примет «Хьюстон» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. 

    «Сан-Антонио» дома сыграет с «Клипперс» Ленарда. «Финикс» примет «Хьюстон» Хардена.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Юта 107:114 (33:31, 31:25, 22:28, 21:30)
    Дата проведения
    22 декабря, 01.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Розир (29), Грэм (22), Бриджес (8), Батюм (5), Бийомбо (2) – старт; Зеллер (13 + 8 подборов), Коди Мартин (11), Монк (10), Марв. Уильямс (7).
    Юта
    Богданович (26), Митчелл (20 + 9 передач), Гобер (17 + 19 подборов), Инглс (14 + 7 передач + 8 потерь), О'Нил (11) – старт; Мудиай (12), Ньянг (9), Грин (5), Дэвис (0), Брэдли (0).

    Бруклин – Атланта 69:84 (3 четверть)
    Дата проведения
    22 декабря, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью
    Бруклин
    Динуидди (20), Харрис (9), Темпл (8), Принс (8), Куруц (6), Джордан (5), Аллен (4), Луваву-Кабарро (0), Чендлер (0).
    Атланта
    Янг (24 + 6 передач), Лень (16 + 10 подборов), Хертер (9), Бембри (9), Хантер (7), Паркер (5), Реддиш (2), Фернанду (1), Крэбб (0), Картер (0).

    Филадельфия – Вашингтон 24:18 (1 четверть)
    Дата проведения
    22 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью
    Филадельфия
    Симмонс (0), Ричардсон (0), Харрис (0), Эмбиид (0), Хорфорд (0).

    Детройт – Чикаго 24:23 (1 четверть)
    Дата проведения
    22 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью
    Детройт
    Браун (0), Кеннард (0), Снелл (0), М-ф Моррис (0), Драммонд (0).
    Чикаго
    Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Картер (0).

    Нью-Йорк – Милуоки
    Дата проведения
    22 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью
    Нью-Йорк
    Пэйтон (0), Барретт (0), М-с Моррис (0), Рэндл (0), Гибсон (0).
    Милуоки
    Дивинченцо (0), Миддлтон (0), Ильясова (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).

    Мемфис – Сакраменто
    Дата проведения
    22 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Клипперс
    Дата проведения
    22 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Хьюстон
    Дата проведения
    22 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Миннесота
    Дата проведения
    22 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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