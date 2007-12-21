ЦСКА хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Шкурина

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Энергетик-БГУ Илья Шкурин Футбол

Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает «Прессбол».

По информации источника, армейцы намерены подписать 20-летнего белоруса уже в ближайшее время. 

Напомним, что ЦСКА тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. 

В этом сезоне в 26 матчах чемпионата Беларуси Шкурин набрал 26 (19+7) очков и является лучшим бомбардиром лиги. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

Ранее «Спартак» также проявлял интерес к форварду.

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