ЦСКА хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Шкурина

Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин может продолжить карьеру в , сообщает «Прессбол».

По информации источника, армейцы намерены подписать 20-летнего белоруса уже в ближайшее время.

Напомним, что ЦСКА тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко.

В этом сезоне в 26 матчах чемпионата Беларуси Шкурин набрал 26 (19+7) очков и является лучшим бомбардиром лиги. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Ранее «Спартак» также проявлял интерес к форварду.

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