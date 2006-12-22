«Ливерпуль» завоевал 47-й трофей. Это больше всех в Англии и на 2 больше, чем у «МЮ»

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира-2019, в финале обыграв (0:0, 1:0 в дополнительное время).

Это 47-й трофей мерсисайдцев. Также на их счету 18 побед в чемпионате Англии, 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги, 6 побед в Лиге чемпионов, 3 – в Кубке УЕФА, 4 – в Суперкубке УЕФА.

Это лучший результат среди всех английских команд (без учета Суперкубка Англии). Ближайший преследователь «Ливерпуля», отстает на 2 титула.

Купить форму «Ливерпуля» можно по этой ссылке.