«Ливерпуль» завоевал 47-й трофей. Это больше всех в Англии и на 2 больше, чем у «МЮ»

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«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира-2019, в финале обыграв «Фламенго» (0:0, 1:0 в дополнительное время).

Это 47-й трофей мерсисайдцев. Также на их счету 18 побед в чемпионате Англии, 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги, 6 побед в Лиге чемпионов, 3 – в Кубке УЕФА, 4 – в Суперкубке УЕФА.

Это лучший результат среди всех английских команд (без учета Суперкубка Англии). Ближайший преследователь «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», отстает на 2 титула.

Купить форму «Ливерпуля» можно по этой ссылке.

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