У Блинда диагностирован миокардит. Игрок пропустит зимние сборы «Аякса»

У защитника Дэйли Блинда диагностирован миокардит, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок несколько дней назад прошел углубленное медицинское обследование после того, как испытывал головокружение во время матча Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Валенсией» (0:1).

Из-за этого было решено установить ему специальный подкожный аппарат, который и выявил у Блинда нарушения в работе сердца – воспаление сердечной мышцы.

«Всем привет! Во-первых, хотел бы поблагодарить вас всех за те сообщения, что я получил. Я действительно ценю это, они мне помогают. Спасибо.

Во-вторых, что касается моего состояния, то самое главное – это то, что сейчас я чувствую себя хорошо. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Спасибо вам за все. Скоро увидимся», – сказал Блинд.

Защитник не начнет январские сборы вместе с командой. Он будет работать над своим восстановлением в Амстердаме.

29-летний защитник провел в этом сезоне 16 матчей за «Аякс» в чемпионате Голландии и отдал одну голевую передачу.