Губерниев – Семину: «Тренером года в России не может быть наставник команды, чей результат в Лиге чемпионов – пшик!»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Евгений Слюсаренко Футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину. 

18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.

Губерниев так отреагировал на эту новость: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!» Семин ответил: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

«Ох, и умыл меня Юрий Семин! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев!

Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

Не умаляя заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России?

А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют! Людей!

Впрочем, великий Евгений Слюсаренко подсказал, что федерация не виновата. Она анкеты рассылала журналистам страны. Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например», – написал Губерниев в телеграме. 

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