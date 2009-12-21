Комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру Юрию Семину.

18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.

Губерниев так отреагировал на эту новость: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!» Семин ответил: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

«Ох, и умыл меня ! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев!

Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

Не умаляя заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России?

А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют! Людей!

Впрочем, великий Евгений Слюсаренко подсказал, что федерация не виновата. Она анкеты рассылала журналистам страны. Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например», – написал Губерниев в телеграме.

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