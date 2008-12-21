Зинедин Зидан: «Гвардиола – лучший тренер мира. Мне нравится играть против его команд»

Главный тренер «Реала» высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле, а также о матче 18-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

«Уважаю Пепа как игрока и как тренера, потому что считаю его лучшим тренером мира. Конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд.

Что касается «Атлетика», еще один матч, еще одно испытание. «Атлетик» прекрасно выступает с начала сезона, но, как всегда, мы смотрим на себя.

Думаю, мы готовы показать хорошую игру. Это последний матч года, нам нужно отдать себя на 100%», – сказал Зидан.

«Сливочные» сыграют с «Ман Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч Ла Лиги «Реал» – «Атлетико» состоится завтра, 22 декабря, в 23:00 по московскому времени.

Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Мне нравится смотреть, как играет его команда»