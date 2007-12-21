«Ливерпуль» играет с «Фламенго» в финале клубного ЧМ – 0:0. Онлайн-трансляция

«Ливерпуль» играет с «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 21 декабря, 20.30, «Khalifa International Stadium»
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.
-
Фламенго –
Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта, Жерсон, Эвертон Рибейро, Арао, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.
- Предупреждение:
- Мане (45).
Клоппа взбесил тренер «Монтеррея». И он забавно его передразнил