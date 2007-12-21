«Ливерпуль» играет с «Фламенго» в финале клубного ЧМ – 0:0. Онлайн-трансляция

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«Ливерпуль» играет с «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция.

Ливерпуль Англия – Фламенго Бразилия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
21 декабря, 20.30, «Khalifa International Stadium»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.
ФламенгоДиего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта, Жерсон, Эвертон Рибейро, Арао, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.
Предупреждение:
Мане (45).

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