Кубок мира. Гонка преследования. Долль стартует первым, Йоханнес Бо – 4-м, Логинов – 11-м, Фуркад – 12-м

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Австрии сборная Италии сборная Украины Юлиан Эберхард Арнд Пайффер сборная Швейцарии Мартен Фуркад Тимофей Лапшин Лукас Хофер Эрленд Овренг Бьонтегорд Тарьей Бо Симон Шемп сборная Чехии Евгений Гараничев Дмитрий Малышко сборная Южной Кореи Беньямин Вегер Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Доминик Виндиш гонка преследования Александр Логинов Симон Дестье Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Дмитрий Пидручный Эдуард Латыпов Кентен Фийон-Майе Эмильен Жакелен Матвей Елисеев Никита Поршнев Мартин Понсилуома Якуб Штвртецки Йоханнес Дале Анси Биатлон

21 декабря на этапе Кубка мира во французском Анси пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов.

Дата проведения
21 декабря, 15.00
Онлайн гонки

Анси, Франция. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Бенедикт Долль
2  Тарьей Бо
3  Кентен Фийон-Майе
4  Йоханнес Бо
5  Эрленд Овренг Бьонтегорд
6  Йоханнес Дале
7  Доминик Виндиш
8  Симон Дестье
9  Лукас Хофер
10  Юлиан Эберхард
11  Александр Логинов
12  Мартен Фуркад
13  Ветле Шостад Кристиансен
14  Йоханнес Кюн
15  Мартин Понсилуома
16  Якуб Штвртецки
17  Михал Крчмарж
18  Дмитрий Пидручный
19  Тимофей Лапшин
20  Эмильен Жакелен
21  Арнд Пайффер
22  Владимир Илиев
23  Флоран Клод
24  Никита Поршнев
25  Филипп Хорн
26  Симон Эдер
27  Себастьян Самуэльссон
28  Матвей Елисеев
29  Сергей Бочарников
30  Евгений Гараничев
31  Антон Дудченко
32  Симон Шемп
33  Теро Сеппяля
34  Артем Прима
35  Фабьен Клод
36  Андрей Расторгуев
37  Адам Вацлавик
38  Лейф Нордгрин
39  Руслан Ткаленко
40  Шон Доэрти
41  Дмитрий Малышко
42  Йеспер Нелин
43  Турстейн Стенерсен
44  Клемен Бауэр
45  Фанмин Чэн
46  Никита Лобастов
47  Рок Трсан
48  Марио Дольдер
49  Феликс Лейтнер
50  Миха Довжан
51  Туомас Харьюла
52  Доминик Ландертингер
53  Йоша Буркхальтер
54  Гжегож Гузик
55  Эдуард Латыпов
56  Пеппе Фемлинг
57  Серафин Вистнер
58  Беньямин Вегер
59  Антонин Гигонна
60  Томас Бормолини

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья