Кубок мира. Гонка преследования. Долль стартует первым, Йоханнес Бо – 4-м, Логинов – 11-м, Фуркад – 12-м

21 декабря на этапе Кубка мира во французском Анси пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, и Эдуард Латыпов.

Дата проведения 21 декабря, 15.00

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