Кубок мира. Гонка преследования. Долль стартует первым, Йоханнес Бо – 4-м, Логинов – 11-м, Фуркад – 12-м

21 декабря на этапе Кубка мира во французском Анси пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 21 декабря, 15.00
21 декабря на этапе Кубка мира во французском Анси пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов.
|1
|Бенедикт Долль
|2
|Тарьей Бо
|3
|Кентен Фийон-Майе
|4
|Йоханнес Бо
|5
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|6
|Йоханнес Дале
|7
|Доминик Виндиш
|8
|Симон Дестье
|9
|Лукас Хофер
|10
|Юлиан Эберхард
|11
|Александр Логинов
|12
|Мартен Фуркад
|13
|Ветле Шостад Кристиансен
|14
|Йоханнес Кюн
|15
|Мартин Понсилуома
|16
|Якуб Штвртецки
|17
|Михал Крчмарж
|18
|Дмитрий Пидручный
|19
|Тимофей Лапшин
|20
|Эмильен Жакелен
|21
|Арнд Пайффер
|22
|Владимир Илиев
|23
|Флоран Клод
|24
|Никита Поршнев
|25
|Филипп Хорн
|26
|Симон Эдер
|27
|Себастьян Самуэльссон
|28
|Матвей Елисеев
|29
|Сергей Бочарников
|30
|Евгений Гараничев
|31
|Антон Дудченко
|32
|Симон Шемп
|33
|Теро Сеппяля
|34
|Артем Прима
|35
|Фабьен Клод
|36
|Андрей Расторгуев
|37
|Адам Вацлавик
|38
|Лейф Нордгрин
|39
|Руслан Ткаленко
|40
|Шон Доэрти
|41
|Дмитрий Малышко
|42
|Йеспер Нелин
|43
|Турстейн Стенерсен
|44
|Клемен Бауэр
|45
|Фанмин Чэн
|46
|Никита Лобастов
|47
|Рок Трсан
|48
|Марио Дольдер
|49
|Феликс Лейтнер
|50
|Миха Довжан
|51
|Туомас Харьюла
|52
|Доминик Ландертингер
|53
|Йоша Буркхальтер
|54
|Гжегож Гузик
|55
|Эдуард Латыпов
|56
|Пеппе Фемлинг
|57
|Серафин Вистнер
|58
|Беньямин Вегер
|59
|Антонин Гигонна
|60
|Томас Бормолини