Месси забил 50+ голов за год в клубе и сборной в 9-й раз за последние 10 лет

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Алавес Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в матче 18-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (4:1, второй тайм).

Этот гол стал для Месси 50-м за клуб и сборную в 2019 году. Таким образом, 32-летний аргентинец забил 50+ голов в 9 из 10 последних сезонов. Ему не удалось преодолеть эту отметку в 2013 году, когда Месси остановился на цифре в 45 мячей.

В 2010 году Месси забил 60 голов, в 2011-м – 59, в 2012-м – 91, в 2014-м – 58, в 2015-м – 52, в 2016-м – 59, в 2017-м – 54, в 2018-м 51, в 2019-м – 50.

Следить за ходом матча между «Барселоной» и «Алавесом» вы можете по текстовой трансляции на Sports.ru. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья