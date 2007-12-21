Клопп выиграл 3-й трофей с «Ливерпулем»

стал победителем клубного ЧМ, в финале обыграв «Фламенго» (0:0, 1:0 в дополнительное время).

Это третий трофей за время пребывания на посту главного тренера мерсисайдцев. Немец возглавляет команду с 2015 года.

1 июня нынешнего года «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм» (2:0). 14 августа он одержал победу в Суперкубке УЕФА, одолев «Челси» (2:2, 5:4 по пенальти).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция финала клубного ЧМ.

Купить форму «Ливерпуля» можно по этой ссылке.