Чемпионат Италии. «Милан» проиграл со счетом 0:5 «Аталанте», «Сассуоло» против «Наполи»

Теги Интер Рома Милан Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Дженоа Брешия Верона Сассуоло СПАЛ Футбол

В 17-м туре Серии А «Ювентус» победил «Сампдорию» (2:1).

«Фиорентина» проиграла «Роме» (1:4), «Интер» разгромил «Дженоа» (4:0).

«Милан» потерпел крупное поражение от «Аталанты» (0:5), «Наполи» встречается с «Сассуоло».

Матч «Лацио» – «Верона» перенесен на 8 января.

Чемпионат Италии

17-й тур

Аталанта – Милан 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
22 декабря, 14.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Гомес, 2:0 – 61 Пашалич, 3:0 – 63 Иличич, 4:0 – 72 Иличич, 5:0 – 83 Муриэль.
АталантаГоллини, Кастань, Паломино, Гимшити, Госенс (Хатебур, 89), Иличич (Муриэль, 80), де Рон, Пашалич, Малиновский, Гомес (Фройлер, 88), Толои.
МиланДоннарумма, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Мусаккьо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Пионтек, 61), Сусо (Кастильехо, 84), Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Мусаккьо (37), Сусо (44), Кастань (46), де Рон (56), Романьоли (71), Кессиэ (77).

 

Лечче – Болонья
Дата проведения
22 декабря, 17.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
ЛеччеГабриэл, Россеттини, Рисполи, Кальдерони, Лучони, Манкозу, Петриччоне, Табанелли, Тахцидис, Фалько, Эль-Бабакар.
БолоньяСкорупски, Денсвил, Мбайе, Бани, Томиясу, Сориано, Медель, Сансоне, Поли, Орсолини, Паласио.

 

Парма – Брешия
Дата проведения
22 декабря, 17.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
ПармаСепе, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони, Кулусевски, Эрнани, Спрокати, Барилла, Жервиньо, Бругман.
БрешияЙоронен, Сабелли, Чистана, Матею, Чансельор, Бизоли, Тонали, Ромуло, Шпалек, Торрегросса, Доннарумма.

 

Сассуоло – Наполи
Дата проведения
22 декабря, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Ювентус 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
18 декабря, 20.55, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Дибала, 1:1 – 35 Капрари, 1:2 – 45 Роналду.
СампдорияАудеро, Мурильо, Феррари, Колли, Мурру (Ауджелло, 76), Депаоли (Лерис, 50), Торсбю, Линетти, Янкто (Габбьядини, 61), Рамирес, Капрари.
ЮвентусБуффон, Данило, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 82), Рабьо, Пьянич, Матюиди, Дибала (Дуглас Коста, 77), Игуаин (Рэмзи, 69), Роналду.
Предупреждения:
Янкто (43), Пьянич (59), Мурильо (61), Демирал (76), Капрари (76), Рамирес (90).
Удаление:
Капрари (90).

 

Фиорентина – Рома 1:4 (1:2, 0:2)
Дата проведения
20 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Джеко, 0:2 – 21 Коларов, 1:2 – 34 Бадель, 1:3 – 73 Пеллегрини, 1:4 – 88 Дзаньоло.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола (Соттиль, 83), Пульгар, Бадель, Кастровилли (Эссерик, 83), Далберт, Влахович, Боатенг (Педро, 66).
РомаЛопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло (Спинаццола, 90), Пеллегрини (Ундер, 86), Перотти (Мхитарян, 76), Джеко.
Предупреждения:
Пеццелья (20), Дзаньоло (38), Касерес (45), Коларов (45), Диавара (57), Кастровилли (64), Влахович (89).

 

Удинезе – Кальяри 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
21 декабря, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39 де Пауль, 1:1 – 84 Жоао Педро, 2:1 – 85 Фофана.
УдинезеМуссо, Де Майо, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, де Пауль (Яяло, 70), Мандрагора, Фофана, Сема (тер Авест, 66), Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 79).
КальяриБиттенкур, Фараго, Пизакане, Клаван, Ликояннис (Пеллегрини, 46), Ионицэ, Чигарини, Рог (Рагатцу, 81), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 60).
Предупреждения:
Пизакане (30), Рог (54), Мандрагора (63), Де Майо (69), Окака Чука (89), Клаван (90).
Удаление:
Пизакане (90).

 

Интер – Дженоа 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
21 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Лукаку, 2:0 – 32 Гальярдини, 3:0 – 64, пенальти Эспозито, 4:0 – 71 Лукаку.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Лазаро, 75), Весино, Валеро, Гальярдини (Сенси, 71), Бираги (Димарко, 78), Лукаку, Эспозито.
ДженоаРаду, Гильоне, Бираски, Ромеро, Кришито, Кассата, Радованович, Ягелло (Ровелла, 62), Агудело, Санабрия (Клеонизе, 75), Пинамонти (Фавилли, 71).
Предупреждения:
Кассата (34), Бастони (36), Ромеро (43), Агудело (63), Фавилли (88).

 

Торино – СПАЛ 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
21 декабря, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 Ринкон, 1:1 – 42 Эспето, 1:2 – 81 Петанья.
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Айна, Лукич (Дзадза, 77), Ринкон, Ансальди (Лаксальт, 44), Верди, Беренгер (Мейте, 62), Белотти.
СПАЛБериша, Томович, Викари, Игор Жулио, Чонек, Миссироли, Валоти (Мурджа, 68), Куртич (Вальдифьори, 74), Эспето, Петанья, Палоски (Ди Франческо, 84).
Предупреждения:
Ансальди (24), Бремер (41), Сиригу (44), Валоти (63), Игор Жулио (68), Миссироли (71), Петанья (82).
Удаление:
Бремер (55).

 

Перенесенный матч

7-й тур

Брешия – Сассуоло 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Траоре, 0:2 – 71 Капуто.
БрешияАльфонсо, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло, Шпалек (Ндой, 65), Торрегросса (Доннарумма, 72), Балотелли (Матри, 78).
СассуолоПеголо, Толян, Романья, Марлон, Рожерио (Кирьякопулос, 72), Обианг, Локателли, Берарди (Пелузо, 88), Траоре, Бога (Данкан, 85), Капуто.
Предупреждения:
Толян (27), Рожерио (29), Обианг (34), Шпалек (45), Торрегросса (54).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья