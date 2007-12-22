Чемпионат Италии. «Милан» проиграл со счетом 0:5 «Аталанте», «Сассуоло» против «Наполи»

В 17-м туре Серии А «Ювентус» победил «Сампдорию» (2:1).
«Фиорентина» проиграла «Роме» (1:4), «Интер» разгромил «Дженоа» (4:0).
«Милан» потерпел крупное поражение от «Аталанты» (0:5), «Наполи» встречается с «Сассуоло».
Матч «Лацио» – «Верона» перенесен на 8 января.
Чемпионат Италии
17-й тур
- Дата проведения
- 22 декабря, 14.30, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Кастань, Паломино, Гимшити, Госенс (Хатебур, 89), Иличич (Муриэль, 80), де Рон, Пашалич, Малиновский, Гомес (Фройлер, 88), Толои.
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Милан –
Доннарумма, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Мусаккьо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Пионтек, 61), Сусо (Кастильехо, 84), Рафаэл Леау.
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «виа дель Маре»
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Лечче –
Габриэл, Россеттини, Рисполи, Кальдерони, Лучони, Манкозу, Петриччоне, Табанелли, Тахцидис, Фалько, Эль-Бабакар.
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Эннио Тардини»
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Парма –
Сепе, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони, Кулусевски, Эрнани, Спрокати, Барилла, Жервиньо, Бругман.
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.55, «Луиджи Феррарис»
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Сампдория –
Аудеро, Мурильо, Феррари, Колли, Мурру (Ауджелло, 76), Депаоли (Лерис, 50), Торсбю, Линетти, Янкто (Габбьядини, 61), Рамирес, Капрари.
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Ювентус –
Буффон, Данило, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 82), Рабьо, Пьянич, Матюиди, Дибала (Дуглас Коста, 77), Игуаин (Рэмзи, 69), Роналду.
- Удаление:
- Капрари (90).
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
- Голы:
- 0:1 – 19 Джеко, 0:2 – 21 Коларов, 1:2 – 34 Бадель, 1:3 – 73 Пеллегрини, 1:4 – 88 Дзаньоло.
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола (Соттиль, 83), Пульгар, Бадель, Кастровилли (Эссерик, 83), Далберт, Влахович, Боатенг (Педро, 66).
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Рома –
Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло (Спинаццола, 90), Пеллегрини (Ундер, 86), Перотти (Мхитарян, 76), Джеко.
- Дата проведения
- 21 декабря, 17.00, «Фриули»
- Голы:
- 1:0 – 39 де Пауль, 1:1 – 84 Жоао Педро, 2:1 – 85 Фофана.
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Удинезе –
Муссо, Де Майо, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, де Пауль (Яяло, 70), Мандрагора, Фофана, Сема (тер Авест, 66), Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 79).
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Кальяри –
Биттенкур, Фараго, Пизакане, Клаван, Ликояннис (Пеллегрини, 46), Ионицэ, Чигарини, Рог (Рагатцу, 81), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 60).
- Предупреждения:
- Пизакане (30), Рог (54), Мандрагора (63), Де Майо (69), Окака Чука (89), Клаван (90).
- Удаление:
- Пизакане (90).
- Дата проведения
- 21 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 31 Лукаку, 2:0 – 32 Гальярдини, 3:0 – 64, пенальти Эспозито, 4:0 – 71 Лукаку.
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Лазаро, 75), Весино, Валеро, Гальярдини (Сенси, 71), Бираги (Димарко, 78), Лукаку, Эспозито.
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Дженоа –
Раду, Гильоне, Бираски, Ромеро, Кришито, Кассата, Радованович, Ягелло (Ровелла, 62), Агудело, Санабрия (Клеонизе, 75), Пинамонти (Фавилли, 71).
- Дата проведения
- 21 декабря, 22.45, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Айна, Лукич (Дзадза, 77), Ринкон, Ансальди (Лаксальт, 44), Верди, Беренгер (Мейте, 62), Белотти.
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СПАЛ –
Бериша, Томович, Викари, Игор Жулио, Чонек, Миссироли, Валоти (Мурджа, 68), Куртич (Вальдифьори, 74), Эспето, Петанья, Палоски (Ди Франческо, 84).
- Предупреждения:
- Ансальди (24), Бремер (41), Сиригу (44), Валоти (63), Игор Жулио (68), Миссироли (71), Петанья (82).
- Удаление:
- Бремер (55).
Перенесенный матч
7-й тур
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Марио Ригамонти»
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Брешия –
Альфонсо, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло, Шпалек (Ндой, 65), Торрегросса (Доннарумма, 72), Балотелли (Матри, 78).
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Сассуоло –
Пеголо, Толян, Романья, Марлон, Рожерио (Кирьякопулос, 72), Обианг, Локателли, Берарди (Пелузо, 88), Траоре, Бога (Данкан, 85), Капуто.
- Предупреждения:
- Толян (27), Рожерио (29), Обианг (34), Шпалек (45), Торрегросса (54).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.