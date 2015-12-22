Бывший борец Лебедев сломал челюсть подчиненному. Сейчас он депутат и гендиректор нефтегазовой компании

Управление Следственного комитета РФ по Якутии начало проверку по заявлению в отношении бывшего российского борца вольного стиля .

После окончания карьеры Лебедев стал генеральным директором компании «Саханефтегазсбыт», в 2018 году – депутатом парламента Якутии, экс-борец является членом партии «Единая Россия».

20 декабря стало известно, что Лебедев напал на подчиненного и нанес ему увечья, в частности – сломал челюсть.

«Начата проверка по факту поступившего 19 декабря заявления, касающегося Виктора Лебедева и совершенного им деяния», – сообщили в ведомстве.

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта руководитель компании («Саханефтегазсбыт») нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения.

Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений», – заявили в СК, сообщает Sakhalife.ru.

Лебедев – двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг, на его счету также две бронзы ЧМ и бронза чемпионата Европы. В мае 2017-го он завершил карьеру.