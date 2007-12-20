Слуцкий возглавил «Рубин», СКА уступил ЦСКА на футбольной арене, РУСАДА обжалует решение WADA и другие новости утра

1. Слуцкий возглавил «Рубин», подписав космический контракт на 5 лет. Яровинский стал спортивным директором казанцев.

2. СКА уступил ЦСКА (0:1) в матче на открытом воздухе на футбольной «Газпром Арене», проиграв впервые за 1,5 месяца. Игру посетили 61 810 зрителей. Загитова выступила перед встречей и в свитере сборной России произвела символическое вбрасывание.

3. РУСАДА обжалует в суде решение WADA о четырехлетнем отстранении России от спорта. Исинбаева и Хрычиков воздержались в голосовании.

4. «Барселона» заработала больше всех в Лиге чемпионов-2018/19 – 117 млн евро. ЦСКА получил 37 млн, «Локомотив» – 23, «Спартак» – 168 тысяч. «Зенит» получил 12 млн евро за Лигу Европы-2018/19, «Краснодар» – 9,8 млн, «Спартак» – 6,4 млн.

5. «Ливерпуль» подписал форварда Минамино из «Зальцбурга» за 7,25 млн фунтов. Фирмино-Минамино – связка мечты :)

6. «Салават Юлаев» на выезде уступил «Ак Барсу» (1:2) в матче КХЛ, «Автомобилист» переиграл «Нефтехимик» (4:3), «Трактор» был слабее «Амура» (2:3 Б) и другие результаты дня.

7. Выпуск «Красавы» о фанатах вернули на YouTube. Его удаляли из-за фрагмента, где людей бьет ОМОН.

8. ✈️🏀Роналду сравнил себя с Джорданом после гола с высоты 2,56 метра.

9. «Зенит» обыграл «Фенербахче» (84:81) в гостевом матче 15-го тура Евролиги.

10. Долль выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси, Логинов – 11-й, Поршнев – 24-й, Елисеев – 28-й.

11. Россия осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА.

12. Шарапова победила Томлянович в выставочном матче в Абу-Даби, сыграв впервые (с августа) после травмы. Майк Тайсон провел тренировку с Сереной Уильямс.

13. НХЛ. Радулов и Сергачев набрали по 2 очка, Проворов, Наместников, Анисимов и Воробьев забросили по шайбе. Все результаты – здесь.

14. НБА. «Милуоки» обыграл «Лейкерс», «Сан-Антонио» взял верх над «Бруклином». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня:

Владимир Путин о решении WADA отстранить Россию: «Это противоречит здравому смыслу и праву. Тут, скорее, политический оттенок»

Роман Ротенберг: «Хочется сыграть с Канадой в «Лужниках» и установить мировой рекорд посещаемости»

Роман Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»

Леонид Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»

Яя Туре: «Из-за расизма не позволил сыну играть в футбол»