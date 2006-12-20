«Барселона» получила 117 млн евро за ЛЧ-2018/19, ЦСКА – 37, «Локо» – 23, «Спартак» – 168 тысяч

УЕФА назвал суммы, распределенные между участниками Лиги чемпионов-2018/19.

Клубы, принимавшие участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 и в плей-офф, а также участники матча за Суперкубок УЕФА получили более 1,976 миллиарда евро, что значительно больше 1,412 миллиарда, выплаченных по итогам сезона 2017/18.

Больше всех заработали полуфиналист (117,7 миллиона евро), обладатель трофея «Ливерпуль» (111,09 млн) и финалист «Тоттенхэм» (101,6 млн).

«Ювентус» заработал 95,5 млн, – 93,4 млн, «Манчестер Сити» – 93,2 млн, «ПСЖ» – 85,8 млн, «Атлетико» – 85,6 млн, «Реал» – 85,3 млн, «Бавария» – 82,8 млн.

, занявший четвертое место в группе, но одержавший две победы над и сыгравший вничью, получил 37,09 млн евро.

«Локомотив» заработал 23,3 млн евро. Москвичи выиграли один матч и потерпели пять поражений, замкнув свою группу.

168 тысяч евро получил , уступивший ПАОК в 3-м квалификационном раунде по сумме двух матчей (2:3, 0:0).

Все выплаты можно посмотреть здесь.

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