«Барселона» получила 117 млн евро за ЛЧ-2018/19, ЦСКА – 37, «Локо» – 23, «Спартак» – 168 тысяч

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Тоттенхэм деньги Футбол

УЕФА назвал суммы, распределенные между участниками Лиги чемпионов-2018/19.

Клубы, принимавшие участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 и в плей-офф, а также участники матча за Суперкубок УЕФА получили более 1,976 миллиарда евро, что значительно больше 1,412 миллиарда, выплаченных по итогам сезона 2017/18.

Больше всех заработали полуфиналист «Барселона» (117,7 миллиона евро), обладатель трофея «Ливерпуль» (111,09 млн) и финалист «Тоттенхэм» (101,6 млн).

«Ювентус» заработал 95,5 млн, «Манчестер Юнайтед» – 93,4 млн, «Манчестер Сити» – 93,2 млн, «ПСЖ» – 85,8 млн, «Атлетико» – 85,6 млн, «Реал» – 85,3 млн, «Бавария» – 82,8 млн.

ЦСКА, занявший четвертое место в группе, но одержавший две победы над «Реалом» и сыгравший вничью, получил 37,09 млн евро.

«Локомотив» заработал 23,3 млн евро. Москвичи выиграли один матч и потерпели пять поражений, замкнув свою группу.

168 тысяч евро получил «Спартак», уступивший ПАОК в 3-м квалификационном раунде по сумме двух матчей (2:3, 0:0).

Все выплаты можно посмотреть здесь.

Последние дни голосования за лучших игроков года 👇

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья