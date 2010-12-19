Кубок мира. Анси. Спринт. Фуркад стартует 9-м, Логинов – 30-м, Елисеев – 31-м, Йоханнес Бо – 34-м

Сегодня на этапе Кубка мира в Анси пройдет мужской спринт. Александр Логинов стартует 30-м, Матвей Елисеев – 31-м, Евгений Гараничев – 33-м, Дмитрий Малышко – 51-м, Эдуард Латыпов – 69-м, Никита Поршнев – 85-м.
- Дата проведения
- 19 декабря, 16.15
Сегодня на этапе Кубка мира в Анси пройдет мужской спринт. Александр Логинов стартует 30-м, Матвей Елисеев – 31-м, Евгений Гараничев – 33-м, Дмитрий Малышко – 51-м, Эдуард Латыпов – 69-м, Никита Поршнев – 85-м.
|1
|Дмитрий Пидручный
|2
|Теро Сеппяля
|3
|Андрей Расторгуев
|4
|Лукас Хофер
|5
|Скотт Гоу
|6
|Себастьян Самуэльссон
|7
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|8
|Симон Дестье
|9
|Мартен Фуркад
|10
|Беньямин Вегер
|11
|Шон Доэрти
|12
|Юлиан Эберхард
|13
|Тарьей Бо
|14
|Яков Фак
|15
|Тимофей Лапшин
|16
|Бенедикт Долль
|17
|Мартин Понсилуома
|18
|Доминик Виндиш
|19
|Эмильен Жакелен
|20
|Сергей Бочарников
|21
|Флоран Клод
|22
|Феликс Лейтнер
|23
|Владимир Илиев
|24
|Филипп Хорн
|25
|Михал Крчмарж
|26
|Артем Прима
|27
|Клемен Бауэр
|28
|Йоханнес Кюн
|29
|Витаутас Строля
|30
|Александр Логинов
|31
|Матвей Елисеев
|32
|Фанмин Чэн
|33
|Евгений Гараничев
|34
|Йоханнес Бо
|35
|Якуб Штвртецки
|36
|Ветле Шостад Кристиансен
|37
|Симон Эдер
|38
|Роман Елетнов
|39
|Томас Каукенас
|40
|Антон Дудченко
|41
|Миха Довжан
|42
|Турстейн Стенерсен
|43
|Томас Бормолини
|44
|Тьерри Ланже
|45
|Йоханнес Дале
|46
|Фабьен Клод
|47
|Арнд Пайффер
|48
|Кентен Фийон-Майе
|49
|Антонин Гигонна
|50
|Марио Дольдер
|51
|Дмитрий Малышко
|52
|Александр Патриюк
|53
|Рене Захна
|54
|Руслан Ткаленко
|55
|Апостолос Ангелис
|56
|Алекс Хау
|57
|Жюль Бюрнот
|58
|Гжегож Гузик
|59
|Лейф Нордгрин
|60
|Фредрик Йесбакк
|61
|Максим Воробей
|62
|Йеспер Нелин
|63
|Кароль Домбровски
|64
|Рок Трсан
|65
|Антон Пантов
|66
|Йонгу Ким
|67
|Доминик Ландертингер
|68
|Адам Вацлавик
|69
|Эдуард Латыпов
|70
|Косуке Озаки
|71
|Лукаш Журек
|72
|Олли Хииденсало
|73
|Микито Татидзаки
|74
|Корнел Пукьяну
|75
|Кристиан Гоу
|76
|Антон Синапов
|77
|Серафин Вистнер
|78
|Шимон Бартко
|79
|Калев Эрмитс
|80
|Мартин Отченаш
|81
|Синюань Янь
|82
|Роман Еремин
|83
|Симон Шемп
|84
|Туомас Харьюла
|85
|Никита Поршнев
|86
|Пеппе Фемлинг
|87
|Джейк Браун
|88
|Тобиас Эберхард
|89
|Никита Лобастов
|90
|Димитар Герджиков
|91
|Томаш Хасилла
|92
|Артем Тищенко
|93
|Йоша Буркхальтер
|94
|Роберт Слотинс
|95
|Сохеи Кодама
|96
|Райдо Ранкель
|97
|Андржей Нендза-Кубинец
|98
|Витеслав Хорниг
|99
|Эйден Миллар
|100
|Роберт Хелдна
|101
|Георге Бута
|102
|Эрик Лессер
|103
|Владислав Витенко