Кубок мира. Анси. Спринт. Фуркад стартует 9-м, Логинов – 30-м, Елисеев – 31-м, Йоханнес Бо – 34-м

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Арнд Пайффер Мартен Фуркад Тарьей Бо Симон Шемп Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Бенедикт Долль Александр Логинов Симон Дестье Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Кентен Фийон-Майе Матвей Елисеев Никита Поршнев Анси Биатлон

Сегодня на этапе Кубка мира в Анси пройдет мужской спринт. Александр Логинов стартует 30-м, Матвей Елисеев – 31-м, Евгений Гараничев – 33-м, Дмитрий Малышко – 51-м, Эдуард Латыпов – 69-м, Никита Поршнев – 85-м. 

Дата проведения
19 декабря, 16.15
Онлайн гонки

Анси, Франция. Спринт

Стартовый лист

1  Дмитрий Пидручный
2  Теро Сеппяля
3  Андрей Расторгуев
4  Лукас Хофер
5  Скотт Гоу
6  Себастьян Самуэльссон
7  Эрленд Овренг Бьонтегорд
8  Симон Дестье
9  Мартен Фуркад
10  Беньямин Вегер
11  Шон Доэрти
12  Юлиан Эберхард
13  Тарьей Бо
14  Яков Фак
15  Тимофей Лапшин
16  Бенедикт Долль
17  Мартин Понсилуома
18  Доминик Виндиш
19  Эмильен Жакелен
20  Сергей Бочарников
21  Флоран Клод
22  Феликс Лейтнер
23  Владимир Илиев
24  Филипп Хорн
25  Михал Крчмарж
26  Артем Прима
27  Клемен Бауэр
28  Йоханнес Кюн
29  Витаутас Строля
30  Александр Логинов
31  Матвей Елисеев
32  Фанмин Чэн
33  Евгений Гараничев
34  Йоханнес Бо
35  Якуб Штвртецки
36  Ветле Шостад Кристиансен
37  Симон Эдер
38  Роман Елетнов
39  Томас Каукенас
40  Антон Дудченко
41  Миха Довжан
42  Турстейн Стенерсен
43  Томас Бормолини
44  Тьерри Ланже
45  Йоханнес Дале
46  Фабьен Клод
47  Арнд Пайффер
48  Кентен Фийон-Майе
49  Антонин Гигонна
50  Марио Дольдер
51  Дмитрий Малышко
52  Александр Патриюк
53  Рене Захна
54  Руслан Ткаленко
55  Апостолос Ангелис
56  Алекс Хау
57  Жюль Бюрнот
58  Гжегож Гузик
59  Лейф Нордгрин
60  Фредрик Йесбакк
61  Максим Воробей
62  Йеспер Нелин
63  Кароль Домбровски
64  Рок Трсан
65  Антон Пантов
66  Йонгу Ким
67  Доминик Ландертингер
68  Адам Вацлавик
69  Эдуард Латыпов
70  Косуке Озаки
71  Лукаш Журек
72  Олли Хииденсало
73  Микито Татидзаки
74  Корнел Пукьяну
75  Кристиан Гоу
76  Антон Синапов
77  Серафин Вистнер
78  Шимон Бартко
79  Калев Эрмитс
80  Мартин Отченаш
81  Синюань Янь
82  Роман Еремин
83  Симон Шемп
84  Туомас Харьюла
85  Никита Поршнев
86  Пеппе Фемлинг
87  Джейк Браун
88  Тобиас Эберхард
89  Никита Лобастов
90  Димитар Герджиков
91  Томаш Хасилла
92  Артем Тищенко
93  Йоша Буркхальтер
94  Роберт Слотинс
95  Сохеи Кодама
96  Райдо Ранкель
97  Андржей Нендза-Кубинец
98  Витеслав Хорниг
99  Эйден Миллар
100  Роберт Хелдна
101  Георге Бута
102  Эрик Лессер
103  Владислав Витенко

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья