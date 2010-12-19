«Ливерпуль» подписал форварда «Зальцбурга» Минамино

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Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино перешел в «Ливерпуль».

Подробности соглашения не уточняются. Японец официально станет игроком «красных» 1 января. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выкупит Минамино за 7,25 млн фунтов.

За «Ред Булл Зальцбург» 24-летний игрок провел 199 игр, забив 64 гола. Также он забил 11 голов в 22 матчах за сборную Японии.

В 14 матчах нынешнего сезона австрийской Бундеслиги Минамино забил 5 голов и отдал 5 голевых передач, также он набрал 5 очков (2+3) в 6 матчах Лиги чемпионов. Его статистику можно изучить здесь.

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