Блогер Евгений Савин сообщил, что выпуск его шоу «Красава» вернули на YouTube.

Ранее ролик был удален. Материал посвящен проблемам футбольных фанатов в России, их взаимоотношениям с властью и полицией.

«Запрещенный видос вернули на канал. Причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН ###### [бьет] людей на стадионе (мы затерли этот момент). Я думаю, инициатор жалобы понятен.

Даже если вы уже смотрели видео, пересмотрите еще раз и отправьте своим друзьям, если вы хотите и дальше видеть честные ролики про наш футбол!

Чем больше людей это увидят, тем больше шансов у нас вместе что-то менять», – написал Савин.

«Фанаты не лезут в политику, это политика лезет к нам». Выпуск «КраСавы», который забанили на ютубе