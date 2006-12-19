Двукратная олимпийская чемпионка воздержалась при голосовании по вопросу подачи апелляции на санкции WADA в отношении .

Сегодня наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обсуждал вопрос подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В совет входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.

Помимо Исинбаевой, воздержался руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

«Пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА не согласились с санкциями WADA в отношении российского спорта, Елена Исинбаева и Сергей Хрычиков – воздержались», – говорится в заявлении агентства.

9 декабря Исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса, так как российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.

Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных стартов, а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.

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