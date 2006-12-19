Исинбаева и Хрычиков воздержались в голосовании насчет апелляции в CAS по отстранению России

Теги Елена Исинбаева допинг WADA РУСАДА CAS Владимир Чехонин Андрей Строкин Александр Ивлев Сергей Рязанский московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева воздержалась при голосовании по вопросу подачи апелляции на санкции WADA в отношении РУСАДА.

Сегодня наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обсуждал вопрос подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В совет входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.

Помимо Исинбаевой, воздержался руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

«Пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА не согласились с санкциями WADA в отношении российского спорта, Елена Исинбаева и Сергей Хрычиков – воздержались», – говорится в заявлении агентства.

9 декабря Исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса, так как российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.

Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных стартов, а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.

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