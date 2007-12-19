РУСАДА обжалует в суде решение WADA о четырехлетнем отстранении России от спорта

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Александр Ивлев московская антидопинговая лаборатория Биатлон

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев сообщил, что совет принял решение обжаловать санкции WADA в отношении России.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендациями комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса, так как российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.

Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных стартов (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.

«Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим (WADA) решением. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта», – сказал Ивлев.

«В ближайшее время, (в течение) 10-15 дней, рекомендация будет представлена общему собранию РУСАДА, будет подготовлено письмо от имени президента организации. Дальше мяч будет находиться на стороне WADA, и будем обсуждать ситуацию в правовом поле», – добавил Ивлев.

У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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