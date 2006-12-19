Евролига. 15-й тур. «Зенит» в гостях у «Фенербахче», «Маккаби» сыграет с «Панатинаикосом»

Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с турецким «Фенербахче».

Тель-авивский «Маккаби» примет греческий «Панатинаикос».

Евролига

Регулярный чемпионат

15-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 12-2, Барселона Испания – 11-3, Реал Испания – 11-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-4, Панатинаикос Греция – 9-5, ЦСКА Россия – 9-5, Химки Россия – 7-7, Милан Италия – 7-7, Валенсия Испания – 6-8, Баскония Испания – 6-8, Виллербан Франция – 6-8, Олимпиакос Греция – 6-8, Бавария Германия – 6-8, Црвена Звезда Сербия – 5-9, Фенербахче Турция – 5-9, Альба Германия – 4-10, Жальгирис Литва – 3-11, Зенит Россия – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дани Хэкетт едва не закончил из-за травмы. После этого он помог ЦСКА выиграть Евролигу, а сейчас стал для команды еще важнее

В «Укрощении строптивого» Адриано Челентано играет в баскетбол. Что это за вызов общественному вкусу?