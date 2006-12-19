Загитова выступила перед матчем СКА – ЦСКА и в свитере сборной России произвела символическое вбрасывание

Теги ЦСКА СКА сборная России КХЛ Газпром Арена (Крестовский) женское катание Роман Ротенберг Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила с показательным номером на открытии хоккейного матча СКА – ЦСКА в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром-Арене». 

Фигуристка произвела символическое вбрасывание шайбы и сфотографировалась в свитере сборной России по хоккею, с 17-м номером на спине. 

Также перед матчем выступила с номером Арина, дочь первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, которая ранее демонстрировала номер в рамках шоу перед матчем Россия – Финляндия на этом же стадионе.

13 декабря Загитова сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру. Она пропустит чемпионат России в Красноярске.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча CКА – ЦСКА. Таже есть текстовый онлайн.

 
 
 
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Публикация от Alina’s Fanpage 💕 (@teamzagitova)

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