Загитова выступила перед матчем СКА – ЦСКА и в свитере сборной России произвела символическое вбрасывание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила с показательным номером на открытии хоккейного матча СКА – ЦСКА в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром-Арене».

Фигуристка произвела символическое вбрасывание шайбы и сфотографировалась в свитере сборной России по хоккею, с 17-м номером на спине.

Также перед матчем выступила с номером Арина, дочь первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, которая ранее демонстрировала номер в рамках шоу перед матчем Россия – Финляндия на этом же стадионе.

13 декабря Загитова сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру. Она пропустит чемпионат России в .

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча CКА – ЦСКА. Таже есть текстовый онлайн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina’s Fanpage 💕 (@teamzagitova) 19 Дек 2019 в 8:45 PST