Загитова выступила перед матчем СКА – ЦСКА и в свитере сборной России произвела символическое вбрасывание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила с показательным номером на открытии хоккейного матча СКА – ЦСКА в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром-Арене».
Фигуристка произвела символическое вбрасывание шайбы и сфотографировалась в свитере сборной России по хоккею, с 17-м номером на спине.
Также перед матчем выступила с номером Арина, дочь первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, которая ранее демонстрировала номер в рамках шоу перед матчем Россия – Финляндия на этом же стадионе.
13 декабря Загитова сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру. Она пропустит чемпионат России в Красноярске.
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча CКА – ЦСКА. Таже есть текстовый онлайн.
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