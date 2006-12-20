Роман Ротенберг: «Хочется сыграть с Канадой в «Лужниках» и установить мировой рекорд посещаемости»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о возможности проведения матча на стадионе в Москве.

«Мы обсуждаем возможность того, чтобы «Русская классика» с участием сборной России прошла не только в Петербурге.

Но здесь очень много факторов: график, разрешение федерации соперника. Это мероприятие очень тяжело организовать.

Мы бы, конечно, хотели сыграть с Канадой. Хотели бы собрать полные «Лужники» с Канадой. Но это открытая арена. Сегодня шел дождь, была слякоть, в таких условиях тяжело играть в хоккей.

Хотели бы в будущем установить мировой рекорд по посещаемости. Думаем над этим», – заявил Ротенберг.

Рекордом по посещаемости является матч чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Торонто», который состоялся в 2014 году. Тогда «Зимнюю классику» посетили 105 491 зритель.

«Классика» в Петербурге: снаружи пустота, на арене минимум развлечений. Хотя бы Россия победила

СКА сделал форму для «Русской Классики». Она черная и нарушает регламент