Яровинский назначен спортивным директором «Рубина»

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Спортивным директором «Рубина» стал Олег Яровинский.

Сесар Навас при этом останется главой селекционного отдела. 

Яровинский ранее работал в футбольных клубах «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА, где он сначала возглавлял селекционный отдел, а позже стал спортивным директором.

Вместе с тренером Леонидом Слуцким он в 2017 году работал в английском «Халле», а с 2018 по 2019 год – в голландском «Витессе».

Фото: сайт «Рубина»

Пятилетний контракт Слуцкого – космос. В РПЛ столько никто не работает, а «Рубин» с 2014-го четыре раза менял вектор развития

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