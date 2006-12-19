Слуцкий подписал 5-летний контракт с «Рубином»

Теги Рубин Сергей Козко Олег Кузьмин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия трансферы Хавьер Нойя Футбол

Бывший тренер ЦСКА и «Витесса» Леонид Слуцкий нашел себе новое место работы.

Специалист подписал контракт с «Рубином» сроком на 5 лет.

В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

Ранее из «Рубина» был уволен Роман Шаронов. Слуцкий по ходу этого сезона покинул «Витесс». На него также претендовало «Динамо».

Фото: сайт «Рубина»

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