Бывший тренер ЦСКА и «Витесса» Леонид Слуцкий нашел себе новое место работы.
Специалист подписал контракт с «Рубином» сроком на 5 лет.
В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.
Ранее из «Рубина» был уволен Роман Шаронов. Слуцкий по ходу этого сезона покинул «Витесс». На него также претендовало «Динамо».
Фото: сайт «Рубина»
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