«Зенит» заработал 12 млн евро в ЛЕ-2018/19, «Краснодар» – 9,8 млн, «Спартак» – 6,4 млн

Стали известны размеры выплат участникам за прошлый сезон.

Между 56 клубами, принимавшими участие в групповом этапе и/или плей-офф Лиги Европы-2018/19, УЕФА распределил более 559,2 млн евро, что превосходит 428,1 млн, которые выплатили по итогам сезона-2017/18.

Больше всех заработал – 46,3 млн евро. На втором месте – «Арсенал» (38,9 млн). Третьим по этому показателю стал «Айнтрахт» – 27,3 млн.

Среди российских клубов больше всех заработал – 12 млн евро, затем идут «Краснодар» (9,8 млн) и (6,4 млн).

Лигу Европы в прошлом сезоне выиграл «Челси», обыграв (4:1) в финале. «Зенит» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала, а «Спартак» не вышел из группы.

С размером выплат остальным клубам можно ознакомиться здесь.

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