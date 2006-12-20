НБА. «Милуоки» принимают «Лейкерс», «Клипперс» – «Хьюстон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет четыре матча.

«Милуоки» на домашней площадке принимают «Лейкерс». «Клипперс» дома сыграют с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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