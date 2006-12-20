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    НБА. «Милуоки» принимают «Лейкерс», «Клипперс» – «Хьюстон» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Хьюстон Клипперс Лейкерс Милуоки Бруклин Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет четыре матча. 

    «Милуоки» на домашней площадке принимают «Лейкерс». «Клипперс» дома сыграют с «Хьюстоном».  

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Юта
    Дата проведения
    20 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Лейкерс
    Дата проведения
    20 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Бруклин
    Дата проведения
    20 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Хьюстон
    Дата проведения
    20 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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