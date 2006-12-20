НБА. «Милуоки» принимают «Лейкерс», «Клипперс» – «Хьюстон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет четыре матча.
«Милуоки» на домашней площадке принимают «Лейкерс». «Клипперс» дома сыграют с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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