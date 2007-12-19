Роман Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал ситуацию с оскорблениями со стороны фанатов .

«Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом не преступление.

Меня называли расистом, когда моим лучшим другом был Жереми Бела (темнокожий форвард выступал за в 2017-2019 годах, сейчас играет в «Бирмингеме» – прим. Sports.ru), мы все одинаковые.

Я приму юридические меры против тех, кто оскорблял меня», – сказал Зозуля.

и «Альбасете» не вышли на второй тайм матча Сегунды в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес Зозули, называя его «####### нацистом». В итоге матч был прерван.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили

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