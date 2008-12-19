Леонид Слуцкий: «Рубин» – один из флагманов российского футбола»

Новый главный тренер «Рубина» высказался после подписания 5-летнего контракта.

– Расскажите, как вы оказались в .

– «Рубин» – клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой. Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне.

Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен.

Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола.

– Почему «Рубин» для вас – это вызов?

– Это очень интересно по многим причинам. Я так понимаю, что внутри Казани есть очень серьезная конкуренция между всеми видами спорта. Моей задачей является не только спортивный результат, но и попытка побороться за зрителя, за болельщика.

И в игровом плане мы должны быть максимально привлекательны, и в плане открытости клуба, различных акций.

Я понимаю, что конкуренция внутри Казани между хоккеем, волейболом, баскетболом, футболом достаточно серьезная. Это тоже амбициозная задача. Хотелось бы ее решать по мере того, как будем решать спортивные задачи.

Еще раз повторюсь, Казань является одним из центров, если не самым крупным центром российского спорта, потому что есть команды по абсолютно всем игровым видам спорта и женские, и мужские.

Так что конкуренция будет не только внутри чемпионата России по футболу, но и с представителями других видов спорта, – сказал Слуцкий.

Пятилетний контракт Слуцкого – космос. В РПЛ столько никто не работает, а «Рубин» с 2014-го четыре раза менял вектор развития

Слуцкий был проводником России в Европу. Жаль, что он теперь в «Рубине», а наш футбол снова в вакууме

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